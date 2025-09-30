دليل الشركات
3Pillar Global
  • Romania

3Pillar Global مهندس برمجيات الرواتب في Romania

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Romania الوسطية في 3Pillar Global RON 173K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3Pillar Global.

الحزمة المتوسطة
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
إجمالي سنوي
RON 173K
المستوى
Medior QA
الراتب الأساسي
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
مكافأة
RON 0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في 3Pillar Global?

RON 714K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa مهندس برمجيات sa 3Pillar Global in Romania ay may taunang kabuuang bayad na RON 308,051. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 3Pillar Global para sa مهندس برمجيات role in Romania ay RON 172,578.

