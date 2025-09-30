دليل الشركات
3Pillar Global
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Guadalajara Metropolitan Area

3Pillar Global مهندس برمجيات الرواتب في Guadalajara Metropolitan Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Guadalajara Metropolitan Area الوسطية في 3Pillar Global MX$929K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3Pillar Global. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
إجمالي سنوي
MX$929K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
MX$929K
Stock (/yr)
MX$0
مكافأة
MX$0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في 3Pillar Global?

MX$3.1M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في 3Pillar Global in Guadalajara Metropolitan Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MXMX$21,349,803. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3Pillar Global لوظيفة مهندس برمجيات in Guadalajara Metropolitan Area هو MXMX$16,659,319.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ 3Pillar Global

الشركات ذات الصلة

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى