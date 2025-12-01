دليل الشركات
3Pillar Global
3Pillar Global مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Romania في 3Pillar Global من RON 188K إلى RON 263K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3Pillar Global. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$46.2K - $55.9K
Romania
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في 3Pillar Global?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في 3Pillar Global in Romania تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره RON 263,232. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3Pillar Global لوظيفة مدير مشاريع in Romania هو RON 188,347.

