يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير منتجات in Guatemala في 3Pillar Global من GTQ 303K إلى GTQ 415K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3Pillar Global. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$42.9K - $50.9K
Guatemala
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$39.6K$42.9K$50.9K$54.2K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في 3Pillar Global?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في 3Pillar Global in Guatemala تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره GTQ 415,252. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3Pillar Global لوظيفة مدير منتجات in Guatemala هو GTQ 303,314.

