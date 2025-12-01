دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض نجاح العملاء in United States في 3Pillar Global من $177K إلى $258K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3Pillar Global. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$204K - $232K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$177K$204K$232K$258K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في 3Pillar Global?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة نجاح العملاء في 3Pillar Global in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $258,420. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3Pillar Global لوظيفة نجاح العملاء in United States هو $177,390.

