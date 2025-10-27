يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مواد in United States في 3M من $128K إلى $179K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3M. آخر تحديث: 10/27/2025
متوسط إجمالي التعويضات
ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!
0%
سنة 1
0%
سنة 2
100 %
سنة 3
في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)
0% يستحق في 2nd-سنة (0.00% سنوياً)
100% يستحق في 3rd-سنة (100.00% سنوياً)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.