3M مهندس مواد الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس مواد in United States في 3M من $128K إلى $179K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3M. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$138K - $161K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$128K$138K$161K$179K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

0%

سنة 1

0%

سنة 2

100 %

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 2nd-سنة (0.00% سنوياً)

  • 100% يستحق في 3rd-سنة (100.00% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس مواد في 3M in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $178,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3M لوظيفة مهندس مواد in United States هو $127,500.

