أعلى حزمة راتب لوظيفة Information Technologist (IT) في 3M تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $165,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.