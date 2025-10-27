دليل الشركات
3M
  • الرواتب
  • Information Technologist (IT)

  • جميع رواتب Information Technologist (IT)

3M Information Technologist (IT) الرواتب

يبلغ مجموع تعويض Information Technologist (IT) في 3M $64K لكل year لمستوى T1. يبلغ مجموع حزمة التعويض الوسطية yearياً $105K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3M. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
$64K
$64K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

0%

سنة 1

0%

سنة 2

100 %

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 2nd-سنة (0.00% سنوياً)

  • 100% يستحق في 3rd-سنة (100.00% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة Information Technologist (IT) في 3M تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $165,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3M لوظيفة Information Technologist (IT) هو $79,529.

