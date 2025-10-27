دليل الشركات
3M
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محلل بيانات

  • جميع رواتب محلل بيانات

3M محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in Taiwan في 3M من NT$490K إلى NT$668K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3M. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

NT$524K - NT$634K
Taiwan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من محلل بيانات المساهمات في 3M لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

Block logo
+NT$1.83M
Robinhood logo
+NT$2.81M
Stripe logo
+NT$632K
Datadog logo
+NT$1.11M
Verily logo
+NT$695K
Don't get lowballed

جدول الاستحقاق

0%

سنة 1

0%

سنة 2

100 %

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 2nd-سنة (0.00% سنوياً)

  • 100% يستحق في 3rd-سنة (100.00% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محلل بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في 3M in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$668,339. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3M لوظيفة محلل بيانات in Taiwan هو NT$489,731.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ 3M

الشركات ذات الصلة

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى