أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في 3M in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$668,339. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.