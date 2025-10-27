دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض تطوير الأعمال in United States في 3M من $129K إلى $181K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 3M. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$140K - $170K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$129K$140K$170K$181K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

0%

سنة 1

0%

سنة 2

100 %

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (0.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 2nd-سنة (0.00% سنوياً)

  • 100% يستحق في 3rd-سنة (100.00% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU + Options

في 3M، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (33.30% سنوياً)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تطوير الأعمال في 3M in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $180,960. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 3M لوظيفة تطوير الأعمال in United States هو $129,480.

