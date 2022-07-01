دليل الشركات
3CLogic
3CLogic الرواتب

الراتب الوسطي في 3CLogic هو $18,664 لمنصب مهندس برمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في 3CLogic. آخر تحديث: 9/7/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $18.7K
الأسئلة الشائعة

