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2nd Watch
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2nd Watch الرواتب

متوسط راتب 2nd Watch هو $218,900 لـ مهندس حلول . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في 2nd Watch. آخر تحديث: 8/2/2025

$160K

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مهندس حلول
$219K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في 2nd Watch هو مهندس حلول at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $218,900. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في 2nd Watch هو $218,900.

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