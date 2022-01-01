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1Password
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1Password الرواتب

نطاق رواتب 1Password يتراوح من $32,474 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ خدمة العملاء في الطرف الأدنى إلى $218,900 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في 1Password. آخر تحديث: 8/2/2025

$160K

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لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مصمم المنتج
Median $127K
خدمة العملاء
Median $32.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

54 9
54 9
مدير المنتج
Median $118K
المبيعات
Median $139K
محلل أعمال
$80.2K
نجاح العملاء
$137K
مدير علوم البيانات
$161K
عالم البيانات
$137K
التسويق
$80.6K
مدير الشركاء
$92.6K
مدير تصميم المنتج
$188K
مهندس مبيعات
$123K
مدير هندسة البرمجيات
$219K
كاتب تقني
$117K
باحث تجربة المستخدم
$55K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في 1Password، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في 1Password هو مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $218,900. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في 1Password هو $125,600.

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