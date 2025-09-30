دليل الشركات
1mg
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • United States

1mg مهندس برمجيات الرواتب في United States

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in United States في 1mg $76.3K لكل year لمستوى Software Engineer I. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $103K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 1mg. آخر تحديث: 9/30/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer I
(المستوى المبتدئ)
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في 1mg?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at 1mg in United States sits at a yearly total compensation of $143,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1mg for the مهندس برمجيات role in United States is $140,000.

