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120Water
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120Water الرواتب

متوسط راتب 120Water هو $120,600 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في 120Water. آخر تحديث: 8/2/2025

$160K

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مهندس برمجيات
$121K
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الأسئلة الشائعة

据报道，120Water最高薪的职位是مهندس برمجيات at the Common Range Average level，年总薪酬为$120,600。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，120Water的年总薪酬中位数为$120,600。

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