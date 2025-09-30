دليل الشركات
10x Banking مهندس برمجيات الرواتب في Greater London Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater London Area الوسطية في 10x Banking £86.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 10x Banking. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
10x Banking
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£86.8K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
£86.8K
Stock (/yr)
£0
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في 10x Banking?

£121K

أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at 10x Banking in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £116,303. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 10x Banking for the مهندس برمجيات role in Greater London Area is £86,803.

موارد أخرى