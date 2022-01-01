دليل الشركات
10x Banking
10x Banking الرواتب

تتراوح رواتب 10x Banking من $112,746 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $317,800 لمنصب أخصائي تكنولوجيا معلومات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في 10x Banking. آخر تحديث: 8/31/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $113K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

أخصائي تكنولوجيا معلومات
$318K
مدير منتج
$162K

مدير هندسة البرمجيات
$123K
مهندس حلول
$198K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في 10x Banking هي أخصائي تكنولوجيا معلومات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $317,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 10x Banking هو $162,499.

