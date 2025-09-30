دليل الشركات
1-800 Contacts مهندس برمجيات الرواتب في Salt Lake City Greater Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Salt Lake City Greater Area الوسطية في 1-800 Contacts $117K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في 1-800 Contacts. آخر تحديث: 9/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
إجمالي سنوي
$117K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
$117K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في 1-800 Contacts?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافة راتب

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $140,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في 1-800 Contacts لوظيفة مهندس برمجيات in Salt Lake City Greater Area هو $116,500.

موارد أخرى